ولعت… العقبة تسجل 45.2 درجة مئوية اليوم، وعمان الشرقية 37.6

العقبة – بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة العقبة نهار اليوم (45.2) درجة مئوية، مسجلة بذلك أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد ال خطاب لوكالة (بترا)، إن الأجواء الحارة التي تؤثر على المملكة ستبدأ بالانحسار تدريجياً اعتباراً من يوم غد السبت، لتسجل في العاصمة الأحد 30 درجة مئوية، وبأقل بنحو 7 درجات مئوية مقارنة مع اليوم الجمعة.

وأشار ال خطاب، إلى أنه وعلى مستوى العاصمة، فقد سجلت المرتفعات الشرقية درجة حرارة عظمى وصلت إلى 37.6 درجة مئوية، بينما سجلت المرتفعات الغربية من العاصمة 35 درجة مئوية.

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