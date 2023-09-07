محامي المطربة شيرين يكشف عن تعرضها للسرقة بمليون دولار

كشف حسام لطفي، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أن الأخيرة خسرت مليون دولار، جراء سرقة حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف لطفي، في تصريحات تلفزيونية، أن شيرين وثِقت بأحد الأشخاص الذي كان يعمل مديرًا لأعمالها لفترة، إلا أنه استولى على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها.

وأوضح المحامي أنه تقدم ببلاغ ضد سارق حسابات الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها جريمة معلومات تصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات وتعويض مادي.

ولفت حسام لطفي إلى أن المتهم قد نشر أغانٍ لشيرين على تلك الصفحات، وتسبب في مشاكل قضائية بينها وبين الشركة المنتجة، حيث تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية “بحلفلك” دون الحصول على موافقة منها، وتعاقد مع منصة خاصة بنشر الأغاني، مما تسبب في مشكلة لشيرين وخسارة عوائد قنواتها على السوشال ميديا واليوتيوب.

وأكد المحامي أن شيرين حريصة على الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن هذا الشخص والشركة التي تعاقد معها يتهربان من المثول أمام القضاء.