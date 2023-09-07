صرف مخصصات طلبة المنح والقروض بدءاً من اليوم الخميس

روسيا تدين تزويد أمريكا لأوكرانيا باليورانيوم المنضب، وتعتبره "دليلاً على اللا إنسانية والرغبة في التخلص من أجيال بأكملها "
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