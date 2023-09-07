روسيا تدين تزويد أمريكا لأوكرانيا باليورانيوم المنضب، وتعتبره "دليلاً على اللا إنسانية والرغبة في التخلص من أجيال بأكملها "
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جرينتش+2 11:58
رغم الخصومة والتنافس الانتخابي الشديد.. بايدن يغازل ترامب سراً لدعم “صفقة سلام تاريخي” بين السعودية وإسرائيل
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