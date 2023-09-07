مصر تعتبر سد النهضة «تهديداً وجودياً» لها، وتؤكد أن إثيوبيا لم تُظهر أي توجه للأخذ بالحلول الوسط المطروحة بخصوصه
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بعض القول ولكن للعروبيين الخُلَّص:
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