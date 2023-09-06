شاب فلسطيني يوقع 3 إصابات في صفوف الصهاينة بعملية طعن “بالساطور” اليوم الاربعاء في القدس المحتلة/ فيديو

القدس المحتلة – أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، أحدهم بجراح خطرة، اليوم الأربعاء، في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية أنه تم اعتقال منفذ العملية بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار صوبه حيث لم تعرف حالته الصحية.

وذكرت المصادر أن منفذ العملية هو شاب فلسطيني من سكان مدينة القدس المحتلة يبلغ من العمر “17 عاماً”.

من جانبها، أفادت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيليًا أصيب بجراح خطيرة في رقبته جراء العملية قرب باب الخليل، فيما لم تتضح إصابة المنفذ.

وأعقب العملية استنفارٌ واسع لقوات الشرطة بحثًا عن منفذين محتملين آخرين.

وفي التفاصيل، أصيب 3 مستوطنين صهاينة، أحدهم جراحه خطيرة، مساء اليوم الأربعاء، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، بالقرب من باب الخليل في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن مستوطناً يبلغ من العمر (50 عاماً)، أصيب بجروح خطيرة في عملية طعن في القدس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، أن عدد المصابين ارتفع إلى 3، أحدهم حالته خطيرة.

وبينت الإذاعة العبرية، أن منفذ العملية مصاب بجروح، وحالته الصحية غير معروفة حتى اللحظة، وتم اعتقاله.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان أولي، إن شاباً فلسطينياً طعن مستوطناً بسكين على كورنيش باب الخليل بالقدس، زاعمة أنها اعتقلته بعد عملية ملاحقة ومطاردة قصيرة.

ووفق معطيات فلسطينية، نفذ المقاومون والشباب الفلسطيني الثائر 859 عملاً مقاوماً، أسفرت عن مقتل 5 صهاينة، وإصابة 58 آخرين بجراح مختلفة، ليرتفع قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى 37 قتيلاً.

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2023، قتل 26 صهيونياً أغلبهم من الجنود، فيما أصيب أكثر من 243 آخرين، في 6704 أعمال مقاومة، منها 841 عملية إطلاق نار، و19 عملية طعن أو محاولة طعن، و11 عملية دهس أو محاولة دهس، إضافة إلى عمليتي إطلاق صواريخ و9 عمليات إسقاط طائرات استطلاع.

تغطية صحفية: "لحظة نقل أحد المستوطنين المصابين بعملية الطعن قرب باب الخليل في القدس". pic.twitter.com/yPoaeCtytQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2023

تغطية صحفية: "فيديو آخر.. لحظة نقل مصابين بعملية الطعن قرب باب الخليل في القدس". pic.twitter.com/B0rXGDUUhG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2023