الأسير باسل لافي يوقع 3 إصابات في صفوف الصهاينة بعملية طعن "بالساطور" اليوم الاربعاء في القدس المحتلة/ فيديو
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جرينتش+2 09:21
الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التعلم “عن بعد”
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