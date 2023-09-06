إطلاق تقرير “الفكر العربي في عقدين 2000 – 2020”

برعاية وزيرة الثقافة المصريّة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة، تُطلق مؤسّسة الفكر العربيّ، التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافيّة الذي أصدرته بعنوان “الفكر العربي في عقدين 2000 – 2020: التحوّلات، التحدّيات، الآفاق”، وذلك في القاهرة يومَي 18 و19 سبتمبر 2023.

يتخلّل فعاليّة إطلاق التقرير، جلساتُ نقاشٍ متعدّدة المحاور، يُشارك فيها مفكّرون وخبراء من مصر ودول عربيّة أخرى، يستعرضون خلالها مضامين التقرير حول الفكر السياسيّ والاجتماعيّ العربيّ في الفترة الممتدّة بين العامَين 2000 و2020. كما يناقشون آراء وأطروحات كتّاب التقرير بهدف استكمالها وإغنائها وتوسيع آفاقها بمقاربات جديدة وقراءات راهنة تأخذ بعين الاعتبار التحوّلات والأحداث التي شهدناها خلال الفترة الممتدّة بين العامين 2020 و2023، مثل جائحة كورونا والحرب الروسيّة الأوكرانية وتغيّرات المناخ وتطوّرات الذكاء الاصطناعيّ، وما خلّفته من تداعيات وفرضته من تحدّيات.

تُقام الجلسة الافتتاحيّة والجلسة الأولى في دار الأوبرا – المسرح الصغير، على أن تنتقل باقي الجلسات إلى مقرّ المجلس الأعلى للثقافة.

حضور الفعاليّة متاح لجميع المهتمّين عبر الضغط على الرابط التالي