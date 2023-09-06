إيران (الفارسية) توبخ حكام البحرين (العرب) بعد إحتضان بلادهم سفارة إسرائيلية، وتَنكُرهم الوقح لحقوق الشعب الفلسطيني
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جرينتش+2 11:41
إطلاق تقرير “الفكر العربي في عقدين 2000 – 2020”
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