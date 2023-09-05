 إستشهاد الشاب عايد أبو حرب برصاص جيش العدو اليوم، لدى مداهمته مخيم نور شمس في طولكرم لتخريب البنية التحتية
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جرينتش+2 12:17
مجلس النواب الليبي يستحدث لجنة دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية، ويقرر تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
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