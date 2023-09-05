اعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” الأحد المقبل

من المقرر ان يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات، في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الامتحان الشامل الدورة الصيفية 2023.

وكان قد تقدم للامتحان قرابة 6724 طالبا وطالبة من 54 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 82 برنامجاً دراسياً، بحسب العجلوني.

وقال العجلوني، في وقت سابق، إن الطلبة تقدموا للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ(95) برنامجا دراسيا، وكانت الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع المحافظات، وأشرف على هذه الامتحانات أكثر من 400 موظف من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.