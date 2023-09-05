بعكس برلماننا الذي مرر قانون الجرائم الالكترونية.. مجلس النواب الكويتي يمنع الحكومة من فرض رقابة على الإنترنت
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اعتقال 3 من عرب 48 بتهمة تهريب أسلحة لحساب الجهاد الإسلامي
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