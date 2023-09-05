اعتقال 3 من عرب 48 بتهمة تهريب أسلحة لحساب الجهاد الإسلامي

موقع عرب 48

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم، الثلاثاء، لائحة اتهام ضد سامر فريد غانم كانوح، من سكان مدينة قلنسوة، وأسامة نسيم غازي خاروف، ويحملان المواطنة الإسرائيلية، وكلاهما يسكنان منطقة طولكرم في الضفة الغربية، ونسبت إليهما تهمة تهريب السلاح.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الشرطة الإسرائيلية والشاباك، فإنه تم اعتقالهما في 3 آب/أغسطس الفائت، بادعاء ضلوعهما في تهريب عبوات ناسفة ذات مواصفات رسمية وأسلحة أخرى من الأردن. واعتقل شخص آخر من منطقة طولكرم كان يساعدهما.

وتابع البيان أن كانوح وخاروف اعتقلا أثناء تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، وأنه تم ضبط بحوزتهما 4 عبوات ناسفة و4 مسدسات.

وادعى البيان أنه خلال تحقيق مشترك أجراه الشاباك والشرطة معهما “تبين أنه تم تجنيدهما لعملية التهريب من جانب ناشط في حركة الجهاد الإسلامي من مخيم جنين”.

وأضاف البيان أنه خلال التحقيق “تبين أنهما ضالعان في نقل أسلحة وأموال إلى ناشطين في مخيم اللاجئين نور شمس، وبعلمهما أن هدفها عمليات إرهابية”.

وبحسب البيان، فإنهما “أفادا خلال التحقيق بالتخطيط لعمليات إرهابية أخرى علما بها من ناشطين في مخيم نور شمس”.