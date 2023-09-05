بعكس برلماننا الذي مرر قانون الجرائم الالكترونية.. مجلس النواب الكويتي يمنع الحكومة من فرض رقابة على الإنترنت
أهم العناوين
جرينتش+2 10:43
استشهاد الفتى محمد زبيدات برصاص العدو، خلال إشتباك مسلح، عصر اليوم في الأغوار، أصاب فيه جندياً صهيونياً/ فيدو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني