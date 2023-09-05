استشهاد الفتى محمد زبيدات برصاص العدو، خلال إشتباك مسلح، عصر اليوم في الأغوار، أصاب فيه جندياً صهيونياً/ فيدو

استشهد الفتى محمد يوسف زبيدات (16 عاما)، مساء اليوم، الثلاثاء، في عملية إطلاق نار استهدف خلالها قوات الاحتلال قرب قرية الزبيدات الواقعة في محافظة أريحا في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة أحد عناصر الاحتلال بجروح “متوسطة الخطورة”.

تابعوا تطبيق “عرب ٤٨”… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي “تحييد” فلسطيني في منطقة الأغوار، ونسب له تنفيذه عملية إطلاق نار على شارع رقم 90 استهدفت دورية لقوات “حرس الحدود” الشرطية، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده، دون تحديد هوتيه.

وأفادت التقارير بأن الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد، وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن “الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتنا باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال، قرب الأغوار”.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الشهيد هو الفتى محمد زبيدات (16 عاما) من أريحا. وأفادت تقارير فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أقارب الشهيد من قرية الزبيدات، بينهم والده وشقيقه.

وقد أعلنت مجموعة تطلق على نفسها “كتيبة الفجر- شباب الثأر والتحرير” مسئوليتها عن عملية الأغوار التي جرت عصر اليوم الثلاثاء، كردٍّ أولي على جريمة الخليل.

وقالت “كتيبة الفجر” مساء اليوم الثلاثاء في بيان، إن منفذ عملية الأغوار البطولية مساء اليوم هو الاستشهادي “محمد يوسف زبيدات” من قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا.

وتوعدت الكتيبة الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من عمليات المقاومة “حتى يذوق مرارة الحسرة والندم ونشفِ صدور حرائرنا العفيفات”.

وأضافت: ” لقد فجرت الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في خليل الرحمن بحق نسائنا الحرائر براكين الغضب في قلوبنا ولن تهدأ حتى نصب جامها وحممها فوق رؤوس الصهاينة الأنذال، فما شبعت بنادقنا -لحظةً- من دمائهم، وما هدأ غليان قلوبنا -ساعةً- منهم، وقد أججوا هذه النار الموقدة حتى أحالوها جحيما ستحرقهم ويطال لهيبها كل من تواطأ معهم”.

https://t.me/jmediapal/67223