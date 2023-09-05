ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا وبعده

عمان – يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18 وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الأغوار الشمالية 40 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.

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