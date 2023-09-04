"الأخبار" اللبنانية تكشف خبايا التطبيع الليبي/ الإسرائيلي.. حوار بين الدبيبة ورئيس الموساد في عمان، بدعم أمريكي وإماراتي
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سايكس بيكو الطائفة الدرزية .. الموحدون في خطر
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