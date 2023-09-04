دائرة الجمارك تحذر من منتحلي شخصية رجال مكافحة التهريب

حذرت دائرة الجمارك الأردنية من أن أشخاصا يدخلون إلى المحلات التجارية يدّعون أنهم بالوظيفة الرسمية لرجال مكافحة التهريب الجمركي التابعة لدائرة الجمارك الأردنية، ويقومون بالتفتيش على المحلات، منتحلين صفة رجال الجمارك بالزي المدني.

ودعت الدائرة أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى التثبت من هوية أي شخص يحضر إليهم بهذا الأسلوب وبالزي المدني، حيث إن التأكد من هوية أي شخص “حق من حقوق المواطنين”، وأن رجال مكافحة التهريب الجمركي مزودون بهويات خاصة لهذه الغاية تثبت شخصياتهم ويجب إبرازها عند التفتيش، كما أنهم مزودون بكاميرات خاصة متصلة مع غرفة السيطرة في الدائرة وبشكل مباشر.

واهايب دائرة الجمارك الأردنية بالتجار ضرورة الإبلاغ عن أي من هذه الممارسات على الرقم المجاني لمديرية مكافحة التهريب 105.

وكان قد ورد لدائرة الجمارك عدد من الشكاوى والملاحظات التي تفيد بتعرض بعض المواطنين التجار لهذا الأسلوب الجرمي، وتمت مخاطبة الأجهزة الأمنية بذلك لإجراء المقتضيات القانونية.