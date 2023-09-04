الشرف العربي وين؟؟.. 50 جندياً يهودياً يجبرون 5 مسلمات في مدينة الخليل على التعري ليلاً أمام أطفالهن تحت تهديد السلاح
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جرينتش+2 06:56
جراء “الخيانة” و”الفساد” و”التقصير”.. زيلينسكي يقيل وزير دفاعه، بعد طرد قائمة طويلة من مسؤولي الجيش الأوكراني
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