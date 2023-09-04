تيسير خالد: بن غفير فاشي نموذجي وغبي تجاوز كل الخطوط الحمراء



وصف تيسير خالد ،اليوم الاثنين، وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بالفاشي النموذجي والغبي ، الذي تجاوز بأقواله وأفعاله جميع الخطوط الحمراء وبات يشكل خطرا حقيقيا على حياة الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بشكل خاص وحياة الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بشكل عام .

وأضاف : في عهد حكومة الفاشيين والنازيين الجدد ، التي يقودها الثلاثي نتنياهو – سموتريتش وبن غفير انتشرت عصابات الاجرام في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل كما انتشرت الجريمة المنظمة وتفاقمت في اراضي 1948 ، حتى اصبحت مشهدا يوميا ، تحت سمع وبصر الشرطة الاسرائيلية ، التي يتولى بن غفير قيادتها ، كما تفاقمت النزعة العدوانية الاجرامية لزعران ” شبيبة التلال ” و ” تدفيع الثمن ” وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي في مستوطنات الضفة الغربية وفي البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الدعوية ، حتى أصبحت هي الأخرى جزءا من المشهد اليومي ، الذي يهدد حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وخاصة بعد تسهيل الحصول على السلاح وتصريحات بن غفير بالرد على القاء الحجارة من جانب الفلسطينيين بالضغط على الزناد من جانب المستوطنين وتصريحاته العنصرية ، التي تعطي حرية الحركة للمستوطنين قيمة أعلى من حق الفلسطينيين في الحياة في أمن واستقرار .

وتابع بأن بن غفير يواصل تصعيد الموقف العدائي من الفلسطينيين بقراراته الأخيرة ، التي تطال حياة الحركة الفلسطينية الأسيرة والمكتسبات ، التي حققتها بنضالاتها على مستوى زيارات الأهالي لذويهم في السجون الاسرائيلية ، التي هي اقرب بكل المقاييس لمعسكرات الاعتقال الجماعي ، كما على مستوى احياجات الاسرى اليومية بما فيها حقهم في الكانتينا وفي الاستحمام وغير ذلك من متطلبات الحياة في ظروف الاعتقال ، التي تسمح بها القوانين والاعراف الدولية الانسانية .

ودعا تيسير خالد، أمام هذه الاوضاع، الى اوسع حملة تضامنية مع الحركة الفلسطينية لكسر قرارات هذا الوزير الفاشي ، كما دعا الى التحرك على المستوى الاقليمي والدولي لوضع بن غفير وأمثاله من الفاشيين والنازيين الجدد في اسرائيل على قائمة المطلوبين للعدالة الدولية ، لمحاكتة سواء في المحاكم الوطنية في الدول ، التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان او في المحكمة الجنائية الدولية بعد ان تجاوز بن غفير جميع الخطوط الحمر في مواقفة ، التي تمجد العنصرية ونزعة التفوق العرقي والموقف من ” الأغيار ” كما تتجلى في التشريعات التلمودية وفي قنون القومية الاسرائيلي .