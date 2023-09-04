"الأخبار" اللبنانية تكشف خبايا التطبيع الليبي/ الإسرائيلي.. حوار بين الدبيبة ورئيس الموساد في عمان، بدعم أمريكي وإماراتي
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بحضور جمع من المثقفين والأكاديميين في منتدى عبد الحميد شومان.. الشاعر العراقي علي العلاق يُشهر سيرته الذاتية
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