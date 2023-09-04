“العدل فوق الجميع” تتصدر قائمة الأغاني الـ 50 الأكثر انتشاراً/ فيديو

شهدت منصة «Spotify»، زيادة في نسبة استماع أغنيتي «العدل فوق الجميع» للمطربة بدرية السيد، وأغنية «عتمة» للمطربة سمر طارق والوايلي بشكل كبير ولافت للإنتباه.

وفي خلال 7 أيام في الفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر ارتفعت معدل استماع أغنية «العدل فوق الجميع» بنسبة 48200% على منصة Spotify، حيث احتلت المركز الأول فى قائمة الأغاني الـ 50 الأكثر انتشارًا في مصر.

أما أغنية «عتمة» للمطربة سمر طارق والوايلي فقد احتلت المركز الثاني على قائمة الأغاني الـ 50 الأكثر انتشارًا في مصر ومع ارتفاع نسبة استماعها بنسبة 2300%.

والجدير بالذكر أن نجاح هاتين الاغنيتين وزيادة في نسبة الإستماع لهما قد تم عقب بدء عرض مسلسل «سفاح الجيزة» الذي ضم الأغنيتين خلال أحداثه.