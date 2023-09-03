قرابة نصف مليون طالب وطالبة يلتحقون اليوم الاحد بالمدارس الخاصة

توجه، صباح اليوم الأحد، قرابة نصف مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بمدارسهم الخاصة، وكذلك طلبة الفروع المهنية في المدارس الحكومية “BTEC” إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، بحسب وزارة التربية والتعليم.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة ، إن عدد الطلبة الذين انتقلوا من القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية حتى الخميس الماضي، بلغ 25 الف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الحكومية إلى القطاع الخاص 11 ألف طالب وطالبة.

وأضاف المساعفة أن عملية انتقال الطلبة من القطاعين الحكومي والخاص ستنتهي اليوم الأحد، وذلك بحسب التعليمات الجديدة لأسس الانتقال بين المدارس الحكومية والخاصة التي حددت موعد انتهاء فترة انتقال الطلبة بأول أسبوعين من بداية العام الدراسي.

وفيما يتعلق بطلبة الفروع المهنية (BTEC)، أكدت الوزارة أن نحو 18 الف طالب وطالبة سيلتحقون بمدارسهم الحكومية الأحد.