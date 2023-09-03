في خطيئة تطبيعية هي الاولى لرمز نيابي لشعب عربي.. رئيس البرلمان المغربي يزور إسرائيل، تلبية لدعوة من رئيس الكنيست

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس مجلس المستشارين بالمغرب “الغرفة الثانية بالبرلمان”، النعم ميارة، سيزور دولة الاحتلال على رأس وفد برلماني الأسبوع المقبل.

وقالت القناة /السابعة/ العبرية، اليوم الأحد، أنه يتوقع وصول ميارة يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس برلمان الاحتلال (الكنيست) أمير أوحانا، حيث سيلتقي بأعضاء “كنيست” وشخصيات إسرائيلية.

وذكرت أن ميارة والوفد المرافق له سيزور الأردن، ثم سينتقل للقاء المسؤولين في فلسطين، وذلك في طريقه الى إسرائيل. بحسب القناة.

وتابعت بأن ميارة سيقوم والوفد المرافق له بزيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومحادثات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين بكل من عمان و رام الله وتل أبيب.

ويعد ميارة أول مسؤول سياسي مغربي بارز سيزور “إسرائيل”، منذ إعلان البلدين في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

وقد رحبت وسائل الاعلام الصهيونية بهذه الزيارة التي وصفتها بالزيارة تاريخية للكنيست، وقالت: يصل رئيس مجلس المستشارين في المغرب (الغرفة الثانية في البرلمان)، الخميس المقبل، إلى إسرائيل، حيث يعتبر أول سياسي مغربي بارز يزور إسرائيل ويدخل الكنيست، في تاريخ البلاد.

كما رحب رئيس الكنيست أمير أوحانا بهذه الخطوة قائلا: “زيارة غير مسبوقة تشهد على المرحلة الجديدة التي نشأت في العلاقات الإسرائيلية المغربية”.

وأضاف: ” لم يكن بوسع المرء إلا أن يحلم بوصول أحد رموز الحكم المغربي في زيارة دولة إلى إسرائيل. واليوم هو واقع مفعم بالأمل، وله دلالاته على إمكانيات توسيع دوائر السلام في الشرق الأوسط… “أهنئ صديقي رئيس مجلس الشيوخ ميارة لكونه أول رمز للحكومة المغربية يقوم بزيارة تاريخية للكنيست. ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من أن يتم التعبير عن العلاقة الدافئة بين الشعبين في علاقة دافئة بين البرلمانيين الذين يمثلونهم”.

وكان قد أعلن رئيس مجلس المستشارين في البرلمان المغربي النعم ميارة رسميا عن قبوله الدعوة الشخصية لرئيس الكنيست أمير أوحانا وسيصل نهاية هذا الأسبوع في زيارة دولة للكنيست. وسيكون ميارا أول شخصية مغربية تحقق الريادة في الوصول إلى الكنيست وسيتم استقباله بسجادة حمراء وحرس الشرف.

وتعتبر هذه الزيارة مهمة والأولى من نوعها على حد سواء، لكونها أول زيارة ثنائية على الإطلاق تتم في الكنيست بالقدس، بين رئيس كنيست إسرائيلي وأحد رموز الحكومة المغربية; وباعتباره أول لقاء رسمي يعقد في إسرائيل بمشاركة قيادات رفيعة المستوى من البلدين – بعد اعتراف إسرائيل بالصحراء مغربية.

وتأتي زيارة ميارة في إطار رد الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الكنيست أوحانا إلى المغرب قبل حوالي ثلاثة أشهر؛ حيث كان رئيس الكنيست أول من تمت دعوته على الإطلاق لزيارة رسمية إلى دولة إسلامية بشكل عام وإلى برلمان ومجلس الشيوخ في المملكة المغربية بشكل خاص.

وقال رئيس الكنيست أنه سيقام حفل الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الشيوخ المغربي سيتضمن تنظيم حرس شرف من قبل حرس الكنيست، ورفع العلم المغربي وعزف النشيد الوطني المغربي الشريف، لأول مرة على الإطلاق في مبنى الكنيست من قبل أوركسترا الشرطة الإسرائيلية.