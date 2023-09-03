طقس صيفي اليوم الاحد وغدًا، وحار نسبيا الثلاثاء والأربعاء

تنفيذاً لقرار الوزير الفاشي بن غبير.. سلطات العدو تنقل 120 أسيراً من القادة وذوي الأحكام العالية إلى قسم عزل جماعي
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