الجيش السوري يحبط، اليوم الاحد، هجوماً مزدوجاً لمجموعات مسلحة مدعومة من القوات التركية في ريفي الحسكة والرقة

حلب وإدلب – سانا وسبوتنيك عربي

شهد محورا بلدة تل تمر في ريف الحسكة، وتل أبيض في الرقة، شرقي سوريا، هجوما واسعا من قبل مسلحين، مدعومين من القوات التركية، صباح اليوم الأحد 3 أيلول /سبتمبر، حيث هاجمت مجموعات مسلحة نقاطاً تابعة للجيش العربي السوري على محور قرية الطويلة وبلدة صكيرو بالقرب من الطريق الدولي “M4”.

وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك”، إن “المجموعات المسلحة هاجمت مواقع تابعة للجيش السوري في منطقة تل تمر في ريف الحسكة، ونقاطاً أخرى في قريتي صكيرو والطركي ومحيط بلدة سلوك في ريف الرقة، بعد تلقيها دعما كبيرا من قبل القوات التركية حيث بدأ الهجوم باستهداف مواقع الجيش السوري بعد وسائط نارية”.

وقد أخلت وحدات الجيش السوري بعض النقاط وتحصنت بنقاط أكثر دفاعية لاستيعاب الهجوم الكبير، والذي استهدف أيضاً نقاطاً تابعة لقوات “قسد” في نفس المناطق.

وتابع المصدر أن تعزيزات عسكرية وصلت للجيش السوري إلى محور الاشتباك في قرية الطويلة، حيث نفذت وحدات الجيش السوري هجوماً معاكسا على النقاط التي تقدم إليها المسلحون وتم إعادة السيطرة عليها بشكل كامل بعد مقتل وإصابة مجموعة من المسلحين بينهم قيادي.

وأكد المصدر أن الجيش السوري أعاد تأمين كامل المنقطة وإعادة فتح الطريق الدولي “M4”.

وكانت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة نشبت في قرى الطويلة وتل طويل والدشيشة غربي بلدة تل تمر في ريف الحسكة بين مسلحي فصائل “الجيش الحر” التابعة للجيش التركي، وأخرى في قرى الطركي والصكيرو جنوبي بلدة تل أبيض وبمحيط بلدة سلوك في ريف الرقة.

وقالت وكالة سانا الرسمية: أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حلب هجوماً للتنظيمات الإرهابية على اتجاه ريف حلب الغربي، وكبدتها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، فيما أسقطت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب طائرتين مسيرتين للإرهابيين المنتشرين في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن “وحدات من القوات المسلحة أحبطت هجوماً للتنظيمات الإرهابية على اتجاه ريف حلب الغربي، وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد، ودمرت عربة مدرعة كان يستخدمها الإرهابيون لإطلاق الصواريخ”.

وعلى اتجاه ريف إدلب ذكرت الوزارة في بيانها أن “وحدات من القوات المسلحة العاملة على اتجاه ريف إدلب أسقطت طائرتين مسيرتين حاول من خلالهما الإرهابيون استهداف المناطق المدنية الآمنة وبعض النقاط العسكرية”.