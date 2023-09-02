25 مصاباً بالجهاز التنفسي في شركة مقاولات يغادرون مستشفى معان

معان 2 ايلول (بترا )_ قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد، إن 25 عاملا ( 3 اردنيين و23 وافدا)، يعملون مع مقاول في احدى الشركات الخاصة راجعوا المستشفى لاصابتهم باعراض في الجهاز التنفسي.

واكد الرواد، في تصريح لبترا اليوم السبت، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين لم تثبت اصابة اي منهم بفيروس كورونا، مبينا ان الكوادر الطبية في المستشفى تتابع الحالة الصحية للعاملين للتأكد من عدم اصابتهم بأية فيروسات أخرى.

ونفى الدكتور الرواد ما تم تداوله حول اغلاق المستشفى امام المراجعين وتواجد لقوات الدرك فيه، مؤكدا أن الامور في المستشفى تسير بشكل طبيعي وأنه مفتوح لاستقبال المراجعين ولا صحة لاغلاقه.

وفي وقت لاحق، قال الدكتور وليد الرواد، إن الفحوصات التي أجريت لـ 25 عاملا راجعوا المستشفى مساء أمس الجمعة، قد أثبتت إصابة 4 منهم فقط بالتهاب فيروسي في الجهاز التنفسي وهو من الإنفلونزا الموسمية.

وأكد الرواد، أن الفحوصات التي أجريت لجميع العاملين أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائجهم سلبية، وغادروا جميعهم المستشفى دون الحاجة لإدخال أي منهم.