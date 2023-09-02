"قسد" الكردية تنسحب من عدة قرى، ومقاتلو العشائر العربية يسيطرون على بلدات ونقاط عديدة في الريف الشرقي لدير الزور
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انخفاض الحرارة اليوم السبت وغدا، وارتفاعها مجدداً الاثنين وبعده
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