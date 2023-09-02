مُحذّراً الصهاينة من أي خطأ في التقدير.. نصر الله يلتقي النخالة والعاروري، ويؤكد أن المقاومة هي اليوم "في أقوى حالاتها"
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الحنين الى عهد العقيد.. شبيه معمر القذافي يتجول في شوارع ليبيا وسط هتافات شعبية “يحيا القائد.. يحيا الفاتح”/ شاهدوا
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