الحنين الى عهد العقيد.. شبيه معمر القذافي يتجول في شوارع ليبيا وسط هتافات شعبية “يحيا القائد.. يحيا الفاتح”/ شاهدوا

في حادثة غريبة ومثيرة، شهد الليبيون، يوم امس الجمعة، ظهورًا مفاجئًا لشخص يشبه بشكل كبير الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك خلال احتفالاتهم بالذكرى الـ54 لثورة الفاتح من سبتمبر.

شبيه القذافي أثار دهشة الحضور بسبب تشابهه الواضح مع الزعيم الراحل، سواء في مظهره الخارجي أو ملابسه أو حتى لفّة عمامته وتسريحة شعره، كما كانت ملامح وجهه وحتى حركات يديه مطابقة للقذافي.

حشود من أنصار القذافي

وشوهد هذا الشبيه وهو داخل سيارة يلوّح بيديه إلى الحشود المتجمعة من أنصار النظام السابق الذين احتشدوا في الشوارع للاحتفال بالذكرى الوطنية. وكان الجميع يبدو وكأنهم عادوا إلى زمن القذافي، حيث قاموا بالتقاط صور تذكارية مع هذا الشخص المذهل الشبه.

“يحيا القائد.. يحيا الفاتح”

وقد قام شبيه القذافي بوضع إكليل من الزهور على ضحايا ثورة 17 فبراير في مدينة بني وليد، وسط هتافات محبّي القذافي وداعمي النظام السابق الذين ردّدوا “يحيا القائد.. يحيا الفاتح”.

كما تم تداول صور ومقاطع فيديو لهذا الحدث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس استمرار تأثير الزعيم الراحل معمر القذافي في عقول الناس بعد مضي سنوات على مقتله.

الولاء لنظام القذافي

يُشار إلى أن احتفالات هذا العام بذكرى الثورة قد شملت عدة مدن في ليبيا، خاصةً المناطق التي لا تزال تحتفظ بالولاء للنظام السابق.

وقد شهدت هذه الاحتفالات مشاركة واسعة من مناصري القذافي، حيث خرجوا إلى الشوارع محملين بصوره وبصور ابنه سيف الإسلام القذافي، ورفعوا الرايات الخضراء التي تميزت بها حكومته السابقة.