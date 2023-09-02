استطلاع عبري للرأي: بن غفير أسوأ وزير في الحكومة الإسرائيلية

موقع i24NEWS العبري

كشف استطلاع للرأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة، ترتيب الوزراء في حكومة نتنياهو من “الأكثر كفاءة” إلى “الأسوأ كفاءة”.

وقد تصدر وزير الأمن، يوآف غالانت هذا الترتيب، فيما جاء وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير كأسوأ وزير في الائتلاف، بحسب 35% من المشاركين في الاستطلاع.

وكانت إقالة جالانت في مارس/آذار الماضي، عقب تصريحاته حول مشروع الإصلاح القضائي، قد فتحت أزمة غير مسبوقة بالنسبة لرئيس الوزراء، وأجبرت الاحتجاجات الحاشدة التي تلت ذلك نتنياهو على عكس مساره، وإعادة جالانت إلى الائتلاف.

بن غفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف ووزير الأمن القومي، معروف منذ فترة طويلة بتصريحاته التحريضية واستفزازاته. وهو مؤيد لليمين المتشدد ويدافع عن عقوبة الإعدام للمسلحين الفلسطينيين، وقد اعتاد على الجدل منذ وصوله إلى الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي، حرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الدفاع عن تصريحات وبن غفير الذي قال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن “حقوقه في السفر بأمان في الضفة الغربية “أكثر أهمية” من حقوق العرب”، حيث أثارت التعليقات ضجة كبيرة خارج الحدود الإسرائيلية.

وقد انتقدت وزارة الخارجية الأميركية تصريحات الوزير ووصفتها بـ”التصريحات التحريضية”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا أن الولايات المتحدة “تدين أي تصريحات عنصرية”، وأن “مثل هذه الرسائل تسبب ضررًا كبيرًا، خاصة عندما يعبر عنها أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية”.

وقد حصل موشيه أربيل من حزب شاس الديني على أعلى مرتبة بعد غالانت في هذا الاستطلاع، حيث حصل على 8% من المشاركين.

كما أعلن ما يقرب من نصف المستطلعين – 45% – أن وزير الخارجية إيلي كوهين يجب أن “يستقيل بعد الفضيحة التي حدثت عقب الكشف عن لقائه مع رئيس الدبلوماسية الليبية”.

وانتقد مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية والمعارضة الأسبوع الماضي الاتصالات التي دارت حول عقد لقاء سري في روما بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وقد أدى تسرب المعلومات إلى أعمال شغب في ليبيا، وإيقاف الوزيرة الليبية عن العمل فضلا عن هروبها إلى تركيا.