مُحذّراً الصهاينة من أي خطأ في التقدير.. نصر الله يلتقي النخالة والعاروري، ويؤكد أن المقاومة هي اليوم "في أقوى حالاتها"
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استطلاع عبري للرأي: بن غفير أسوأ وزير في الحكومة الإسرائيلية
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