إعلان قوائم القبول الموحد مطلع تشرين الأول المقبل

صرح مدير وحدة القبول الموحد والناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، أن اعلان قوائم القبول الموحد سيكون مطلع شهر تشرين الاول المقبل قبل بدء الدراسة في الفصل الاول من العام الجامعي الجديد 2023 – 2024.

وقال الخطيب، اليوم السبت، انه لا يوجد أي توجه لتمديد فترة سداد رسم طلب القبول الموحد للمتأخرين، حيث منحت وحدة القبول الموحد فرصة أخيرة لتسديد هذا الرسم ظهر يوم الخميس الماضي، وشددت في بيان نشرته انه بخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.

وبين أن الوحدة ستقوم بفرز الطلبات للطلبة الذين استكملوا كافة الاجراءات بعد المهلة التي منحتها الوزارة للطلبة الذين لم يستكملوا الطلبات حسب خيارات الطلبة والمعدلات لكل تخصص، مشيرا الى ان الطالب لا يستطيع الدخول الى الموقع لاجراء اي تعديل على الخيارات بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات الرسمية.

يذكر أن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت إنتهاء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024 الخميس الماضي، حيث بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس (76681) طلب، في حين بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط (12907)، كما بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (