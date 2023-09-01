لا للحرية ونعم للإباحية.. استنكار واسع لتنظيم السعودية حفلاً لمغنية أسترالية تضمن لقطات إباحية وإساءة للذات الإلهية

لا تزال موجة الاستنكار في السعودية ودول عربية مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سماح السلطات السعودية لمغنية أسترالية تدعى إيجي أزاليا بإقامة حفل على هامش “موسم الجيمرز” بالعاصمة الرياض، تضمن عيبا في الذات الإلهية ومشاهد تعر وإباحية، بحسب متابعين.

وقبل أيام، تداول ناشطو مواقع التواصل بكثافة مقطع فيديو يظهر المغنية الأسترالية وهي تؤدي وصلة غنائية حملت تعديا على الذات الإلهية، بينما كانت تؤدي حركات، وصفت بالإباحية على مسرح الحفل، منها تعمد تمزيق سروالها الجلدي، حيث أفاد متابعون أن السلطات أوقفت الحفل ومنعت استمراره بعد تلك الواقعة، لا سيما بعد أن أظهر الفيديو أحد منظمي الحفل وهو يعطيها قطعة قماشية لستر المنطقة التي كشفتها.

لكن الغضب لم يخبو على مواقع التواصل، حيث استنكر متابعون سماح السلطات من الأساس لهذه المغنية بإقامة حفل في المملكة، حيث تساءل مغردون عن موقف علماء ومشايخ السعودية مما حدث.

وقد تندر البعض على دفع هذه الأموال الطائلة لاستقدام مثل هؤلاء الشخصيات التي لا تتناسب مع هوية المجتمع السعودي وثقافته.

واعتبرت “أروى الغامدي” أن الأسترالية إيجي أزاليا سبت الإله، مستنكرة الصمت على ما حدث، وهو نفس السؤال الذي وجهته “تسنيم القحطاني”.

وكتب آخرون كلمات الأغنية التي غنتها أزاليا، والتي تتضمن كلاما كفريا، لتبيان فداحة الأمر.

واستغرب أحمد عايض من صمت الحاضرين على الكلمات التي تفوهت بها المغنية الأسترالية، بل وتفاعلهم معها.

ووصفت “حياة الجبلي” ما حدث بأنه “فضيحة كبيرة في السعودية.. مهبط الوحي وأرض الرسالات”.

وقد دأبت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية على الانخراط في فعاليات ترفيهية تضمنت إقامة حفلات ومهرجانات وفعاليات أخرى غير مسبوقة، واعتبرها منتقدون لا تتناسب مع السعودية وخصوصيتها كمجتمع محافظ، بينما أشاد آخرون بالانفتاح الذي شهدته المملكة.

واستمرارا لسياستها السابقة دفعت الحكومة السعودية مليوني ريال لعاهرة تروّج للعري والعهر وتسيء إلى ذات الله ورسوله في بلد بيت الله ومضجع رسول الله ودفعت 100 مليون دولار، للفنون القتالية المختلطة الإباحية والمستهجنة باسم الرياضة، حيث أبرم الصفقة عبر شركة سرج للاستثمارات الرياضية.

وهكذا تتدفق الأموال إلى المملكة ببركة الحرمين الشريفين، ولكن الحكومة تصرفها في المجون والخلاعة، ولا سيما ان صمت الشعب أمام سرقة الأموال ونشر الفساد وطمس القيم سيسبب أسوأ الاوضاع خاصة لاجيال المستقبل.

تذكّروا بأنهم يريدون أن ينتشر الزنا والإباحية في شوارع المملكة و إلى جانب الحرمين الشريفين باسم التجدد والتطور

ما بكم يا شعبنا الغالي

انتبهوا

اعتقلوا خيرة علماءكم الناصحين لكم، وشخصياتكم البارزين الذين كان لديهم مشروعات للتطوير البلاد تم زجهم في السجون وحتي تم قتلهم

أفسدوا مجتمعكم بجلب الراقصات والمغتيات والشذوذ، وألهوا شبابكم بالدعوات المشبوهة والحفلات الماجنة

انتبهوا

فلا تسنهينوا بما يحدث في البلاد، فلا تكونوا غير مبالين بما يجري فيها، وتذكروا بما جاء في كتاب الله (إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها)

من رضي بما يحدث، أو يسكت عنه وهو يقدر على الإنكار ، فهو شريك في الطغيان والفساد !

العاقر واحد والباقون رضوا وسكتوا فإن العقاب بعد عقرها قدعمّ، العاقر ومن سكت..

المصدر – موقع الخليج الجديد + مجتهد

ضمن فعاليات موسم الجيمرز، أحيت المغنية الأسترالية Iggy Azalea حفلا صاخبا في #السعودية حيث قامت بتأدية أغنية Goddess والتي تعني "الآلهة" وكلماتها تعدي على الذات الإلهية لكن الحفل توقف بعد مدة بسبب تمزق سروال المغنية الأسترالية!

أين شيوخ السعودية مما يحدث؟

,انهم في السجون pic.twitter.com/xTA99feVR3 — DZ.FIRST (@Djoadile1) August 29, 2023

حدث في #السعودية 🇸🇦

مغنية التعري "إيجي أزاليا" في الرياض #موسم_الجيمرز تغني بالكفر البواح بهذه 👇الكلمات

أيها الإله أُريدك أن تعي هذا

بلّغ الانبياء، الرجال لا يستطيعون إيقافنا.

اركع للأنثى إلهك، أسجد للأنثي." وفي الختام غنت بسروال ممزق يظهر عورتها شاهد الفيديو هنا 👇 pic.twitter.com/M37ESIwV7a — إلياس أمير (@Tahmouh_) August 28, 2023

من كان يتخيل أن تُجلب العاهرات الى بلاد مهبط الوحي لنشر العهر وتشجيع البنات على المجون والخلاعة.. pic.twitter.com/QGwvYrUgiu — مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) August 28, 2023