لا للحرية ونعم للإباحية.. استنكار واسع لتنظيم السعودية حفلاً لمغنية أسترالية تضمن لقطات إباحية وإساءة للذات الإلهية

استشهاد الشاب عبد الرحيم غنام برصاص العدو خلال مداهمته بلدة عقابا قرب طوباس، وفشله باعتقال احد المطلوبين/فيديو
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