"قسد" الكردية تنسحب من عدة قرى، ومقاتلو العشائر العربية يسيطرون على بلدات ونقاط عديدة في الريف الشرقي لدير الزور
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ضبط 1094 شخصاً في 636 قضية للمواد المخدرة خلال شهر آب
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