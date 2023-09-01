ضبط 1094 شخصاً في 636 قضية للمواد المخدرة خلال شهر آب

عمان – تابعت إدارة مكافحة المخدرات وبقوة عملياتها النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة على أراضي المملكة، وضبطت 1094 شخصاً في 636 قضية للمواد المخدرة خلال شهر آب الماضي.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنّه وخلال شهر آب ومن تاريخ 1/8/2023 ولغاية 31/8/2023 تم التعامل مع 636 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة، أُلقي القبض خلالها على 1094 شخصاً ما بين تاجر ومروج ومنهم أشخاص مصنفون بالخطرين، إذ تمت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لدى محكمة أمن الدولة .

وأوضح الناطق الإعلامي، أنّه تم ضبط خلال تلك القضايا (224 )كغم من مادة الحشيش ونصف مليون حبة كبتاجون مخدرة و (4) آلاف حبة من الحبوب المخدرة و (7 كيلو و 400 غرام) من مادة الكريستال المخدرة و 13 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة و (2 كيلو ) غرام من مادة الحشيش الصناعي المخدر و ( 600 غرام) من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.

وعلى الصعيد التوعوي، فقد نفذت إدارة مكافحة المخدرات من خلال محور التوعية والتثقيف 925 نشاطاً توعوياً لشهر آب، تضمنت عدداً من دورات الأعوان ولمحاضرات وورش عمل وندوات بالتشارك مع الجهات الأكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة .

وفي ذات السياق، فقد بلغت عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات لشهر آب 80 حالة ما بين دخول ومراجع .

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في مناطق المملكة كافة وبحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار وتسخر كل الإمكانات العملياتية واللوجستية لذلك.

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