زامبيا تفرج عن خمسة مصريين بعد 3 أسابيع من وصولهم على متن طائرة خاصة بها أسلحة ورصاص ونقود وذهب مزيف

استشهاد الشاب عبد الرحيم غنام برصاص العدو خلال مداهمته بلدة عقابا قرب طوباس، وفشله باعتقال احد المطلوبين/فيديو
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