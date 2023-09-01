استشهاد الشاب عبد الرحيم غنام برصاص العدو خلال مداهمته بلدة عقابا قرب طوباس، وفشله باعتقال احد المطلوبين/فيديو

طوباس – استشهد شاب، صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشاب عبد الرحيم فايز غنام (36 عامًا) قد استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس.

وكان 3 مواطنين قد أصيبوا بالرصاص الحي، وآخران أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وخلال العملية، احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب الذي حاصرته في منزل عند المدخل الغربي لبلدة عقابا، أحمد وليد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وأفرجت تلك القوات عن أفراد العائلة عند انسحابها من البلدة.

وقد اعتقلت تلك القوات، عبد الرازق قاسم محمد ابو عرة 51 عامًا، ونجله بكر عبد الرازق قاسم ابو عرة 30 عامًا، ومحمد وليد أحمد ابو عرة 40 عامًا.

وفي التفاصيل، فشلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، باعتقال أحد المطاردين لقواتها بعد محاصرة منزل عائلته في بلدة عقابا شمال طوباس لأربع ساعات والمتهم بإطلاق النار على حاجز الحمرا قبل شهر تقريباً.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال فشلوا في اعتقال المطارد أحمد وليد أبو عرة بعد محاصرة منزل عائلته في بلدة عقابا شمال طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال من جهة، والمقاوم في المنزل المحاصر ومقاومون آخرون جاؤوا لفك الحصار عنه من جهة أخرى.

ووفق المصادر فإن قوات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ “أنيرجا” على المنزل المحاصر في محاولة لاغتيال الشاب أو إجباره على تسليم نفسه، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من جنبات المنزل الذي تضرر بشكل كبير.

وقامت قوات الاحتلال باحتجاز والد ووالدة وشقيقة الشاب المطارد، كدروع بشرية ووسيلة ضغط أخرى على المطارد لتسليم نفسه، وشوهد الشاب وهو ينطلق عبر دراجة نارية خارجاً من المنزل المحاصر وسعت قوات الاحتلال للحاق به، لكنها فشلت.

وأفرجت قوات الاحتلال في وقت لاحق عن أفراد عائلة الشاب المطارد أحمد وليد أبو عرة، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان البلدة وقوات الاحتلال، وأشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت سيلاً غزيراً من الرصاص الحي صوبهم، ما أدى لإصابة أربعة شبان، وصفت إصابة أحدهم في الرأس ما بين متوسطة وخطيرة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من التقدم لعلاج المصابين كما وأطلقت النار على إحدى تلك السيارات ما تسبب بتضرر زجاجها الأمامي.

تغطية صحفية: "لحظة استهداف الاحتلال بقذائف صاروخية المنزل الذي حاصره بطوباس، صباح اليوم". pic.twitter.com/25tmNWciAN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2023