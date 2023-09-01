استشهاد الشاب عبد الرحيم غنام برصاص العدو خلال مداهمته بلدة عقابا قرب طوباس، وفشله باعتقال احد المطلوبين/فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:11
أجواء حارة في أغلب المناطق اليوم الجمعة وغدا وبعده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني