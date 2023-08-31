مصرع مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية دهس غرب رام الله، اليوم الخميس.. وإستشهاد المنفذ البطل داود فايز/ فيديو
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فترة تقديم طلبات المكرمة الملكية لأبناء العشائر تنتهي منتصف الليلة المقبلة
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