فترة تقديم طلبات المكرمة الملكية لأبناء العشائر تنتهي منتصف الليلة المقبلة

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، الساعة 12 من مساء اليوم، ولن يكون هناك أي تمديد.

وقالت الوحدة، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس، بعد انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد، بلغ 76681 طلبا، في حين بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط 12907 طلبات، و4602 طلب التحاق في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية.

وأضافت الوحدة أن 6037 طالبا وطالبة تقدموا بطلبات للقبول الموحد ولم يقوموا حتى تاريخه بتسديد رسم الطلب، حيث سيكون معهم فرصة أخيرة لتسديد هذا الرسم حتى الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم، وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.

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