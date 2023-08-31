رفع اسعار السولار والبنزين بنوعيه (90 و95) بنسب عالية



عمان 31 آب (بترا)- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد اسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1- 30 ايلول 2023 حيث تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية فقد تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر .

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين اوكتان 90 ليصبح (960) فلسا / لتر بدلا من (920) فلسا/ لتر ، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 ليصبح (1205) فلسا/ لتر بدلا من (1165) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع السولار ليصبح (800) فلس / لتر بدلا من (715) فلسا / لتر .

كما قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز لشهر ايلول 2023 عند سعر (620) فلسا / لتر والإبقاء على سعر اسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة .

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