إصدار جديد.. المقالات الرزينة في المجلة الرصينة/ د. عدلي الهواري

لندن، أيلول (سبتمبر) 2023: صدر حديثا في لندن كتاب جديد لناشر مجلة “عود الند” الثقافية، د. عدلي الهواري. يضم الكتاب افتتاحيات ومقالات نشرت في المجلة على مدى سبعة أعوام (2016-2023). صنفت المقالات في أقسام هي: شؤون ثقافية؛ التعليم والبحث والإعلام في العصر الرقمي؛ شؤون فلسطينية؛ شؤون عامة ودولية؛ تعليق على كتب ومقالات؛ وباء كورونا؛ رحلات.

في افتتاحية عنوانها “الأمانة الفكرية” يقول المؤلف: “ليس من التقدمية في شيء أن يعادي المثقف شعبه. واجبه كمثقف أن يسعى إلى إيضاح الطريق الأفضل، لا أن يبني لنفسه برجا عاجيا، ويطلق من عليائه الاتهامات جزافا على الآخرين. الانتقاد حتى القاسي ضروري، ولكن يجب أن يظل الناقد أمينا فكريا”.

يعد الكتاب الثالث من نوعه، إذ سبق أن صدر للمؤلف كتابان فيهما افتتاحيات ومقالات مختارة نشرت في أعداد السنوات العشر الأولى من عمر المجلة الرقمية التي بدأت الصدور في عام 2006. وتزامن الإصدار الجديد مع مناسبتي إتمام سبعة عشر عاما من عمر المجلة، وإصدار 150 عددا، منها 120 عددا شهريا، ثم 30 عددا فصليا.

وتجدر الإشارة إلى أن للكاتب مؤلفات أخرى بالعربية والإنجليزية منها: الإسلام والديمقراطية؛ بيروت 1982: اليوم ي؛ الحقيقة وأخواتها؛ اتحاد الطلبة المغدور. ويمكن الاطلاع على المحتوى الكامل لكتب في موقع فرعي تابع لمجلة “عود الند” الثقافية. عدد صفحات الكتاب 160 صفحة ذات الأبعاد المعروفه بايه 5، وفيه اثنتان وثلاثون مقالة، وهو صادر حديثا (2023) عن دار عود الند في لندن.

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