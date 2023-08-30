ابن سلمان يعرض تقديم "رشوة" مالية للسلطة، مقابل إحكام سيطرتها على الضفة، وتقبلها للتطبيع السعودي - الإسرائيلي
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جرينتش+2 04:35
مؤكداً”حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.. قيس سعيد: مصطلح التطبيع غير وارد على الإطلاق
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