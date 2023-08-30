قائمة باسماء المشمولين بالتشكيلات الأكاديمية في جامعة اليرموك

قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الأستاذ الدكتور محمود الشياب، رئيس مجلس الأمناء بالإنابة، الموافقة على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، وإجراء التشكيلات الاكاديمية التالية:
– الأستاذ الدكتور سامر سمارة/ نائبا للرئيس
– الأستاذ الدكتور موسى ربابعة / نائبا للرئيس
– الأستاذ الدكتور أمجد الناصر/ عميدا لكلية العلوم
– الأستاذ الدكتور محمد العناقرة/ عميدا لكلية الآداب
– الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان/ عميدا لكلية الأعمال
– الأستاذ الدكتور أحمد الشريفين/ عميدا لكلية التربية
– الأستاذ الدكتور موفق العتوم/ عميدا لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
– الأستاذ الدكتور محمد خلف ذيابات/ عميدا لكلية التربية الرياضية
– الأستاذ الدكتور محمد طلافحة/ عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
– الاستاذ الدكتور يوسف عبيدات/ عميدا لكلية القانون
– الأستاذ الدكتور علي الربيعات/ عميدا لكلية الفنون الجميلة
– الأستاذ الدكتور مصطفى النداف/ عميدا لكلية الآثار والأنثروبولوجيا
– الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة/ عميدا لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
– الأستاذ الدكتور أكرم رواشدة/ عميدا لكلية السياحة والفنادق
– الدكتور أمجد القاضي/ قائما بأعمال عميد كلية الإعلام
– الأستاذ الدكتورة منار اللوما /عميدا لكلية الطب
– الأستاذ الدكتورة فاديا مياس / عميدا لكلية الصيدلة
– الأستاذ الدكتور محمد الزبيدي/ عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا
– الأستاذ الدكتور معتصم شطناوي/ عميدا لشؤون الطلبة