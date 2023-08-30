نيابة عن العدو.. أجهزة عباس الأمنية تغتال الشاب عبد القادر زقدح في مخيم طولكرم، وتفتح أبواب الفتنة الوطنية/ فيديو
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قائمة باسماء المشمولين بالتشكيلات الأكاديمية في جامعة اليرموك
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