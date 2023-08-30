ابن سلمان يعرض تقديم "رشوة" مالية للسلطة، مقابل إحكام سيطرتها على الضفة، وتقبلها للتطبيع السعودي - الإسرائيلي
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بعد النيجر.. انقلاب عسكري في الغابون، إغلاق حدود الدولة وحل مؤسساتها وتعليق وسائل الإعلام الفرنسية/ فيديو
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