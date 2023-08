بعد النيجر.. انقلاب عسكري في الغابون، إغلاق حدود الدولة وحل مؤسساتها وتعليق وسائل الإعلام الفرنسية/ فيديو

خرجت حشود جماهيرية كبيرة، اليوم الأربعاء، إلى الشوارع في الغابون، معلنين تأييدهم لتولي الجيش السلطة.

وقد جرى تداول مشاهد خروج الآلاف في المظاهرات الداعمة والمؤيدة للجيش الذي تولى السلطة في الغابون، وسط احتفالات مصحوبة بأداء النشيد الوطني.

وكان قد أعلن عدد من الضباط الكبار بالجيش الغابوني، في وقت سابق اليوم، استيلاءهم على السلطة، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر”، وسط سماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.

هذا وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، أمس الثلاثاء.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 – سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023

الاتحاد الأوروبي عن “انقلاب الغابون”: ما يحدث في غرب أفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا

قبل ساعتين

يأتي ذلك في أعقاب انقلاب آخر تعيشه أفريقيا منذ شهر وتحديدا في النيجر حينما أعلنوا عسكريون يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر تجوال في البلاد.

أعلن عدد من الضباط الكبار بالجيش الغابوني، عقب استيلائهم على السلط، ةصباح اليوم الأربعاء، “إغلاق الحدود حتى إشعار آخر”، وسط سماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.

وخلال ظهورهم على التلفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم ، قال العسكريون إنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”.

وأكدت المجموعة المؤلفة من نحو 12 عسكرياً، أنها “قررت الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم، بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى”، مشيرة أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أفريقية، بأنه “تم قطع الإنترنت وتعليق وسائل الإعلام الفرنسية مؤقتا”، مشيرة أن القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للاتصالات في الغابون أثار دهشة وعدم فهم وسائل الإعلام الفرنسية هناك.

هذا وأعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك في أعقاب انقلاب آخر تعيشه أفريقيا منذ شهر وتحديدا في النيجر حينما أعلنوا عسكريون يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر تجوال في البلاد.

وفي التفلصيل، أعلن ضباط كبار بالجيش الغابوني خلال ظهورهم على قناة “غابون 24″، الأربعاء، استيلاءهم على السلطة وإنهاء النظام القائم، وذلك بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال الضباط إن “الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة”، مؤكدين أنهم “يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون”.

وتم “إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة”، بحسب رويترز.

وسمع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل، عاصمة الغابون، وفقا لفرانس برس.

وفاز رئيس الغابون، علي بونغو، الأربعاء، بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لرويترز.

وقال مركز الانتخابات في الغابون، الأربعاء، إن بونغو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 في المئة من الأصوات.

وجاء ذلك بعد انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.

ولدى إعلان النتيجة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال رئيس مركز الانتخابات، ميشيل ستيفان بوندا، إن ألبرت أوندو أوسا، منافس بونغو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77 في المئة.

ورفض فريق بونغو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.

وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة منذ 56 عاما على السلطة بينما دفعت المعارضة باتجاه التغيير في الدولة الغنية بالنفط في وسط أفريقيا، والفقيرة رغم ذلك، وفقا لرويترز.

وسادت مخاوف إزاء شفافية العملية الانتخابية في الغابون في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات.

BREAKING:

COUP HAS JUST TAKEN PLACE IN GABON

Question of the day:

How many countries will ECOWAS

f!ght now??

Gabon #bubagirl #viralvideo #snapchat #NottingHillCarnival #BBNaijaAllStar #NottingHillCarnival #Jawan pic.twitter.com/fpvNCtgctd

— King 👑🇺🇲 🇨🇦 (@MadeManKing) August 30, 2023