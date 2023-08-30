ارتفاع الحرارة اليوم الاربعاء وغدا وبعده، وانخفاضها السبت

عمان – يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، لاسيما في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء يوم الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث تبقى الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 19 وفي مرتفعات الشراة 28 – 18، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الأغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

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