ابن سلمان يعرض تقديم "رشوة" مالية للسلطة، مقابل إحكام سيطرتها على الضفة، وتقبلها للتطبيع السعودي - الإسرائيلي
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جرينتش+2 04:34
أسـيرٌ وقـبر !!
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