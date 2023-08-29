مُحذراً لثاني مرة.. ميدفيديف: اتفاق أوكرانيا والغرب على توجيه ضربات عسكرية الى شبه جزيرة القرم “يُنذر بقرب نهاية العالم”

قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق أوكرانيا مع الدول الغربية على توجيه الضربات العسكرية إلى شبه جزيرة القرم “ينذر بقرب نهاية العالم”.

وأضاف ميدفيديف، عبر قناته على “تليجرام”: “أعلن المجرمون الأوكرانيون أنهم اتفقوا على ضربات على كل شيء في روسيا، ومنها على سبيل المثال، شبه جزيرة القرم (..) فاذا صح ذلك، ولا يوجد شيء يدعو لعدم تصديقه، فإنه يمنح موسكو كامل الحق للعمل وفقا لما تتطلبه الحرب ضد الجميع، وضد كل دولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

واعتبر الرئيس الروسي السابق أن “ذلك دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا”.

واستشهد ميدفيديف، خلال حديثه باقتباس من سفر الرؤيا من العهد الجديد، رؤيا يوحنا الإنجيلي، المعروف أيضا باسم “نهاية العالم”: “وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت فلا يجدونه، ويشتهون أن يموتوا، فيهرب منهم الموت”.

كما وجه ميدفيديف إلى الغرب مقتطفات من كلمات لينين: “يتذكروننا طالما كنا نعيق الآخرين”. واختتم بيانه بلهجة تهديدية عبر استحضار كلمات للزعيم الشيوعي، نيكيتا خروتشوف: “شئتم أم أبيتم، التاريخ في صالحنا، وسوف ندفنكم”.

وعرف عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تصريحاته اللاذعة والهجومية تجاه الغرب منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية قبل عام ونصف.

وامس الاول الأحد، قال ميدفيديف في لقاء له مع وكالة “تاس” وشبكة “آر تي” المحليتين، إن “خصوم روسيا في الغرب يدفعون بالجميع نحو حرب عالمية ثالثة، متجاهلين الإشارات الصادرة عن موسكو”. ورأى أن على الغرب أن “يتعلم ضرورة الاستماع إلى موسكو منذ حربها على جورجيا عام 2008”.

كما حذر في تصريحات سابقة له من أن استمرار تزويد الغرب أوكرانيا بشحنات الأسلحة “يقرّب من نهاية العالم النووية كل يوم”.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن إسقاط 42 طائرة مسيرة، أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم دون أن تصل إلى أهدافها، مشيرة إلى أن قواتها الجوية دمرت 9 طائرات، فيما تم تدمير 33 طائرة بالحرب الإلكترونية.