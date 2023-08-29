مُحذراً لثاني مرة.. ميدفيديف: اتفاق أوكرانيا والغرب على توجيه ضربات عسكرية الى شبه جزيرة القرم "يُنذر بقرب نهاية العالم"
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جرينتش+2 07:22
كمال الطويل يرغم عبد الوهاب على تلحين “انت عمري” لام كلثوم
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