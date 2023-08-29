"الربيع" مهّد للتطبيع.. صحيفة عبرية تستعرض تاريخ "الاتصالات السرية" بين إسرائيل وحكام ليبيا بعد سقوط نظام القذافي
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جرينتش+2 01:31
في أول زيارة خارجية له منذ أبريل.. البرهان يلتقي السيسي “لبحث تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية”
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