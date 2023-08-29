في أول زيارة خارجية له منذ أبريل.. البرهان يلتقي السيسي “لبحث تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية”

القاهرة – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي بدأ زيارة غير معلنة إلى البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، دون تحديد مدة زيارة البرهان، التي تعد الأولى له بالخارج منذ بدء اشتباكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت الوكالة المصرية أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمطار العلمين الدولي”، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، غادر البرهان، السودان متوجها إلى مصر للقاء السيسي ولبحث “تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العلاقات الثنائية” وفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وتعد الزيارة هي الأولى خارجيا للبرهان منذ بدء الاشتباكات منتصف أبريل بين الجيش الذي يقوده وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقد بثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة تُظهر استقبال الرئيس السيسي للفريق أول البرهان، الذي اختار مصر لتكون وجهة أول زيارة خارجية منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

ويرافق البرهان، كلٌ من وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وتشهد الزيارة، إجراء مباحثات بين الرئيس السيسي والرهان، حول تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولم تفلح سلسلة هدنات في إيقاف الاشتباكات التي خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة، فيما يتبادل الجيش وقوات “الدعم السريع” اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وانتهاك الهدنات.