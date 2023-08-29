دعوة 514 طالبا للتقدم بطلبات للاستفادة من مكرمة أبناء العشائر/ رابط

مُحذراً لثاني مرة.. ميدفيديف: اتفاق أوكرانيا والغرب على توجيه ضربات عسكرية الى شبه جزيرة القرم "يُنذر بقرب نهاية العالم"
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جرينتش+2 12:21
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