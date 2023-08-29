دعوة 514 طالبا للتقدم بطلبات للاستفادة من مكرمة أبناء العشائر/ رابط

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، أسماء 514 طالبا وطالبة مستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، إن هؤلاء الطلبة “لم يتقدموا بطلبات للاستفادة من هذه المكرمة حتى تاريخه”.

ودعت الوزارة هؤلاء الطلبة، إلى سرعة الدخول إلى رابط إلكتروني وتقديم طلب الاستفادة “حتى لا يفقدوا حقهم في المنافسة على المقاعد المخصصة لهم”.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الطلبة يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط الإلكتروني.