مُحذراً لثاني مرة.. ميدفيديف: اتفاق أوكرانيا والغرب على توجيه ضربات عسكرية الى شبه جزيرة القرم "يُنذر بقرب نهاية العالم"
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توقف ضخ المياه عن عدد من مناطق عمان اليوم الثلاثاء
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