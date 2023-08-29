توقف ضخ المياه عن عدد من مناطق عمان اليوم الثلاثاء

اعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” إن اعمال صيانة طارئة على بعض المصادر المائية الرئيسية المزودة لمحطة زي ، قد اضطرت شركة مياهنا الى وقف ضخ المياه لعدد محصور من المناطق في العاصمة عمان.

واوضحت “مياهنا” في بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي ظهر اليوم الثلاثاء، إنها ستستأنف ضخ المياه وفق برنامج التوزيع المعد مسبقا فور انتهاء سلطة وادي الأردن من أعمال الصيانة وعودة الضخ.

وتاليا المناطق المتأثرة بوقف ضخ المياه نتيجة هذا الظرف الطارىء: الجندويل، أم السماق الشمالي، اللويبدة ، العبدلي ، جبل عمان ، دابوق ، ربوة الفردوس ، النزهة ، اجزاء من خلدا.

وقد داعت “مياهنا” الجميع الى تفهم هذه الظروف الخارجة عن ارادتها، نتيجة محدودية مصادر المياه.