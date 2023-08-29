إصابة رجل إطفاء أثناء إنقاذ 3 أطفال حاصرتهم النيران بمنزلهم

مادبا- أصيب أحد رجال الإطفاء بعد إعطائه كمامة الأكسجين خاصته لأحد الأطفال، أثناء إنقاذه ثلاثة أطفال حاصرتهم النيران بعد اشتعال النار بمنزلهم في محافظة مادبا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغا ورد صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض إحدى الشقق بعمارة سكنية في محافظة مادبا للحريق، إذ تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ للمكان وخلال زمن استجابة لم يتعدَّ ست دقائق بوشر التعامل مع الحريق.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه فور وصولهم ومباشرتهم بالإطفاء تبيّن لهم وجود ثلاثة أطفال ما زالوا داخل الشقة، إذ قام رجال الإطفاء والإنقاذ بالدخول للشقة وإجلاء الأطفال دون تعرضهم لأية إصابة تُذكر سوى ضيق بالتنفس وأُسعفوا على إثره للمستشفى بحالة جيدة.

وأضاف أنّ أحد رجال الإطفاء تعرّض هو كذلك للإصابة بضيق التنفس، بعد أن قام أثناء عملية الدخول للشقة بإعطاء كمامة الأكسجين خاصته لأحد الأطفال المحاصرين والذي كان يعاني من صعوبة في التنفس نتيجة الغازات والأدخنة المنبعثة من الحريق، إذ جرى إسعافه كذلك للمستشفى وهو بحالة جيدة.

وقد تم إخماد الحريق وفُتح تحقيق للوقوف على ملابساته.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة