نصر الله: سنرد بقوّة على اغتيال إسرائيل لأي شخصية في لبنان، وأدعو السوريين للإلتحام بقيادتهم في مواجهة ناهبي خيراتهم
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جرينتش+2 01:53
نصر الله: سنرد بقوّة على اغتيال إسرائيل لأي شخصية في لبنان، وأدعو السوريين للإلتحام بقيادتهم في مواجهة ناهبي خيراتهم
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