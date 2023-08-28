نصر الله: سنرد بقوّة على اغتيال إسرائيل لأي شخصية في لبنان، وأدعو السوريين للإلتحام بقيادتهم في مواجهة ناهبي خيراتهم

أكّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الإثنين، أنّ المعادلة الاستراتيجية الوطنية اللبنانية القائمة على الجيش والشعب والمقاومة، حقّقت انتصارات عظيمة.

وفي كلمته في الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية للبنان، التحرير الثاني، قال السيد نصر الله إنّ هناك قوى في لبنان “راهنت على بقاء الجماعات المسلحة في الجرود وانتصارها”، مؤكّداً أنّ المقاومة أخذت قرارها ودخلت بكلِّ قوة في هذه المعركة حينها.

وأوضح السيد نصر الله أنّ الحكومة اللبنانية آنذاك “لم تأذن للجيش اللبناني بشنِّ هجومٍ على المسلحين في الجرود بسبب الضغط الأميركي عليها”،مُشيراً إلى أنّ الأميركيين “هدّدوا الجيش اللبناني بإيقاف المعونات عنه إذا شنّ هجوماً على المسلحين في الجرود”.

وأشاد السيد نصر الله بمعادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، مُشدّداً على أنّها المعادلة الاستراتيجية الوطنية القائمة، وأنّها قد حقّقت انتصاراتٍ عظيمة، وأنّ تحرير الجرود كان تجربةً أخرى لنجاحها في لبنان، كما توجّه السيد نصر الله إلى عوائل الشهداء، والجرحى بالتحية.

المقاومة في الضفة الغربية هي إرادة فلسطينية بحتة

السيد نصر الله أكّد أنّ “المقاومة في الضفة الغربية المحتلة هي إرادةٌ فلسطينية بحتة”، مُشيراً إلى أنّه “أمام تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، والعجز الإسرائيلي، هرب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى تصوير ما يجري في الضفة كخطةٍ إيرانية”.

وتطرّق السيد نصر الله إلى تهديدات القادة الإسرائيليين بالسيد نصر الله: العدو الإسرائيلي طوال الصراع مع المقاومة كان يقوم بتنفيذ اغتيالات واسعة فهل استطاعت هز عضد المقاومة؟

وأشار السيد نصر الله إلى عدم جدوى التهديدات الإسرائيلية، قائلاً إنّه “لا التهديد، ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها، بل سيزيدها عناداً وإصراراً وقوة”.

ووجّه السيد نصر الله حديثه إلى العدو الإسرائيلي مؤكّداً أنّه “يجب أن يعترف أنّه في مأزقٍ تاريخي ووجودي واستراتيجي”، وأنّه لن يجد مخرجاً لذلك.

وأصرّ السيد نصر الله على تكرار موقف المقاومة السابق، والملتزم بأنّ “أي اغتيال على الأرض اللبنانية، يطال لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً أو غيره لا يمكن السكوت عنه”.

ومشدّداً على هذا الالتزام، صرّح السيد نصر الله “لن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات، ولن نقبل بتغيير قواعد الاشتباك القائمة”، مُضيفاً أنّه “على الإسرائيلي أن يفهم”.

كما دعا السيد نصر الله إلى وجوب التضامن الحقيقي مع الأسرى في فلسطين، ومع السجناء السياسيين في البحرين.

سوريا وحلفاؤها قادرون على تحرير شرقي الفرات

وتحدّث الأمين العام لحزب الله مؤكّداً أنّ ما يجري في سوريا هو مشروعٌ أميركي، وقد “استعانت فيه الولايات بعددٍ من الدول الإقليمية التي ساندتها”، مُشدّداً على أنّ “القائد الفعلي منذ اليوم الأول للحرب على سوريا كان الأميركي والسفير الأميركي في دمشق باعترافه”.

كما لفت السيد نصر الله أنّ التكفيريين المسلحين كانوا “مجرد أدواتٍ غبية في المشروع الأميركي”، مُشيراً إلى أنّ القوات الأميركية عادت إلى العراق بحجّة تنظيم “داعش”، وبذات الحجّة دخلت لتحتل شرقي الفرات.

وطالب السيد نصر الله الشعب السوري بأن يتذكر “البديل الذي كان يتحضر له”، لافتاً إلى أنّ الأميركيين عندما وجدوا “أنّ المشروع العسكري فشل، وأنّ سوريا بدأت بالتعافي”، كان قانون “قيصر” والعقوبات التي فرضت حصاراً قاسياً على الشعب السوري.

وأشار السيد نصر الله إلى أنّه بدلاً مِن أن يتمّ “توجيه اللوم إلى من يحاصر سوريا ويجوعها، يُوجّه اللوم إلى المكان الخاطئ”.

وأكّد السيد نصر الله أنّ أهم حقول النفط والغاز السورية الموجودة شرقي الفرات، “ينهبها الأميركيون كل يوم، ويمنعون عودتها إلى الحكومة السورية”، مُشدّداً على أنّ “سوريا وحلفاءها قادرون ببساطةٍ على تحرير شرقي الفرات”، مُشيراً إلى أنّها “منطقة محتلة من قِبل القوات الأميركية”.

وحذّر السيد نصر الله مِن أنّ القتال في شرقي الفرات قد يتحوّل إلى صراعٍ إقليمي ودولي، موضحاً أنّها ليست مع “قسد”، قائلاً إنّه “إذا أراد الأميركيون أن يقاتلوا بأنفسهم، أهلاً وسهلاً”، حيث شدّد في حديثه على أنّ هذه “هي المعركة الحقيقية التي ستغير كل المعادلات”.

وكان السيد نصر الله قد عزّى اللبنانين في بداية كلمته برحيل ناشر صحيفة السفير اللبنانية، طلال سلمان، واصفاً إياه بأنّه “أحد الأعمدة الكبيرة في الصحافة اللبنانية والعربية”، ومؤكّداً أنّ الراحل كان “بحق مقاوماً كبيراً وعزيزاً بالفكر والبيان والقلم”، وأنّه كان من المقاومة في ساحاتها الفكرية والإعلامية، وساندها في كل مراحلها في لبنان وفلسطين والمنطقة حتى آخر نفسٍ في حياته.

"العدو الإسرائيلي طوال الصراع مع المقاومة كان يقوم بتنفيذ اغتيالات واسعة فهل استطاعت هز عضد المقاومة؟ لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيوقف المقاومة وحركاتها بل سيزيدها عناداً وإصراراً وقوة" الأمين العام لحزب الله السيد حسن #نصرالله لمناسبة ذكرى #التحرير_الثاني#الميادين pic.twitter.com/o00HbZZ5IM — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 28, 2023

"أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً أو غيره لا يمكن السكوت عنه ولن نسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد للاغتيالات ولن نقبل بتغيير قواعد الإشتباك القائمة وعلى الإسرائيلي أن يفهم" الأمين العام لحزب الله السيد حسن #نصرالله لمناسبة ذكرى #التحرير_الثاني… pic.twitter.com/6bXS7HxANR — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 28, 2023