من مقر السفارة الفلسطينية في طرابلس.. الدبيبة يعلن إقالة المنقوش، جراء إجتماعها مع كوهين، ومن ثم هروبها الى تركيا
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جرينتش+2 08:25
“لا اتفاق مع المتمردين”.. البرهان يصف الحديث عن خروجه من الخرطوم بموجب صفقة سياسية بانه “مجرد وهم”
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