خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي صاروخي استهدف مدرجه فجر اليوم الاثنين

حلب-سانا

خرج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي استهدف المطار فجر اليوم الاثنين.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك” إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السوري، باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حلب.

وأكد المصدر الأمني السوري أن “الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها”

يذكر أن مطار حلب الدولي كان قد خرج عن الخدمة مطلع أيار/مايو الفائت، بعد استهدافه بعدوان جوي إسرائيلي، جراء إصابة مهبط الطائرات بصواريخ العدوان”.